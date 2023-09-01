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Американский блогер пришел на матч «Интер Майами» Месси в футболке Португалии с табличкой «Роналду лучше». На стадион его не пустили

Американский блогер пришел на матч «Интер Майами» Месси в футболке Португалии с табличкой «Роналду лучше». На стадион его не пустили

Американский блогер и инфлюэнсер Lofe, у которого 1,65 млн подписчиков в YouTube, решил посетить матч МЛС «Интер Майами» – «Нэшвилл» (0:0).

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