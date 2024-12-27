Детский дом семейного типа Луцкиных.

24 декабря глава администрации Ленинского района Марина Валентиновна Згорская вместе с директором Центра банковских услуг №703 ОАО ´АСБ Беларусбанк´ Виталием Васильевичем Подобедом, отделом по образованию администрации Ленинского района г.
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