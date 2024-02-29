Следующий дефицит чипов случится из-за воды, предупредили аналитики В 2021 год...

Следующий дефицит чипов случится из-за воды, предупредили аналитикиВ 2021 году Тайвань столкнулся с небывалой засухой, и все доступные резервы пресной воды тогда были направлены на обеспечение функционирования предприятий TSMC по производству чипов, тогда как сельское хозяйство острова страдало.