Любимова исполнила желание девочки из Кирова побывать на «Мосфильме»

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту 13-летней жительницы города Киров Марии Савиных, которая хотела увидеть киностудию «Мосфильм».
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