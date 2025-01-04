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Любимова исполнила желание девочки из Кирова побывать на «Мосфильме»

Любимова исполнила желание девочки из Кирова побывать на «Мосфильме»

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту 13-летней жительницы города Киров Марии Савиных, которая хотела увидеть киностудию «Мосфильм».

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