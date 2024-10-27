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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майоров о кричалках про СКА: «Ротенберг услышал эхо того, как его игроки ругались, возможно. Если кто-то и выкрикнул про «позор хоккея» – это мнение, что во фразе ужасного?»

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры регулярного чемпионата (5:2).

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