Проезд по проспекту Соколова в Ростове перекроют на 1,6 месяца с 4 мая

Департамент автодорог и организации дорожного движения объявил, что в Кировском районе из-за строительства газопроводных инженерных сооружений на проспекте Соколова, 18Б на полтора месяца с 4 мая по 23 июня будет перекрыт проезд автомобилей.
Департамент автодорог и организации дорожного движения объявил, что в Кировском районе из-за строительства газопроводных инженерных сооружений на проспекте Соколова, 18Б на полтора месяца с 4 мая по 23 июня будет перекрыт проезд автомобилей.
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