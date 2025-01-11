Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 813 подписчиков

Крещение-2025 в Новосибирске: предварительный прогноз погоды на 18 и 19 января

Крещение-2025 в Новосибирске: предварительный прогноз погоды на 18 и 19 января

Погода ожидается снежная и относительно тёплая для середины января.Синоптики рассказали, какая будет погода на Крещение в Новосибирске, согласно их предварительным прогнозам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх