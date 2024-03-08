Суд оставил Трампу три дня на выплату $83,3 млн по делу о клевете

REUTERS/Shannon Stapleton Суд отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа с просьбой отложить срок выплаты по иску писательнице Джин Кэрролл на сумму 83,3 миллиона долларов в рамках дела о клевете, следует из электронной базы судебных документов.