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О чём говорят между собой Москва и Пхеньян

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Он то держит их в тонусе, но вот у нас руководство еще пока отстает от принятия наиважнейших решений и постоянно плетется в хвосте от Запада. Когда войдет в нашу привычку, быть лидерами?
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16 час.
М
Мария
Страна большая. Шутка ли, 8 часовых поясов. Не всё сразу. Не вешаем нос. Подвижки есть.
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14 час.
Геннадий Бережнов
Одни слова, но не в них прелесть! И отбиваясь от вранья, нам делом некогда заняться, а им заняться бы ПОРА!
Ответить
19 мин.

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