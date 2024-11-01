В Россию с официальным визитом прибыла глава МИД дружественной КНДР. В Москву с официальным визитом прибыла глава МИД КНДР Цой Сон Хи.
О чём говорят между собой Москва и Пхеньян
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Он то держит их в тонусе, но вот у нас руководство еще пока отстает от принятия наиважнейших решений и постоянно плетется в хвосте от Запада. Когда войдет в нашу привычку, быть лидерами?
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16 час.
М
Мария
Страна большая. Шутка ли, 8 часовых поясов. Не всё сразу. Не вешаем нос. Подвижки есть.
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14 час.
Геннадий Бережнов
Одни слова, но не в них прелесть! И отбиваясь от вранья, нам делом некогда заняться, а им заняться бы ПОРА!
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19 мин.
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