Слишком легкая промышленность: экс-чиновник Минпромторга погорел на импортозамещении подгузников

Импортозамещение в России - штука сложная, тонкая и, как выяснилось, крайне эмоциональная. Бывший директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов прямо в зале суда доказал, что у него очень тонкая душевная организация.