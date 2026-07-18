Слишком легкая промышленность: экс-чиновник Минпромторга погорел на импортозамещении подгузников

Импортозамещение в России - штука сложная, тонкая и, как выяснилось, крайне эмоциональная. Бывший директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов прямо в зале суда доказал, что у него очень тонкая душевная организация.
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