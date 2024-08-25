КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 37K прочитали Всего несколько "победных" медийных картинок из Курской области способны в массовом сознании что русских, что украинцев перевесить реальное отступление ВСУ в Донбассе.
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