30 мая 1876 года в немецком городе Бад-Эмс Александр II подписал указ, ограничивающий использование "малорусского наречья".
В РОССИИ "ЗАПРЕТИЛИ" УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК. ПЯТЬ ПУНКТОВ СТРАШНОГО УКАЗА
Комментарии
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М
Мария
Украинская мова - это малограмотный диалект русского языка. Культурные, образованные люди говорят грамотно, по- русски.
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Но кусок дерьма манкурт все таки бросил... Кто тебе сказал, что Ленин и большевики ненавидели русских? А сейчас любовь со снятием крестов из подсознания? Ты бы не смог писать свои статьи если бы не получил советского образования... Как вас много развелось злопыхателей...
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6 час.
Аркадий Шацкий
Так им и дали попробовать придумать новые слова, ничего хорошего не получилось, то есть они даже говорить на нём не собирались, только пакостить. Моя прабабка с Галиции, в 1922-м от туда уехала, ни о каких украинцах не слышала. Ещё, на пару с Украинской губернией существовала Туркестанская губерния, где туркестанцы?)
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30 мин.
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