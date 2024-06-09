В РОССИИ "ЗАПРЕТИЛИ" УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК. ПЯТЬ ПУНКТОВ СТРАШНОГО УКАЗА

М Мария Украинская мова - это малограмотный диалект русского языка. Культурные, образованные люди говорят грамотно, по- русски.

YYYYYYY XXXXXXX Но кусок дерьма манкурт все таки бросил... Кто тебе сказал, что Ленин и большевики ненавидели русских? А сейчас любовь со снятием крестов из подсознания? Ты бы не смог писать свои статьи если бы не получил советского образования... Как вас много развелось злопыхателей...