Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Были 8-ми, стали 4-ми: как выборы в ДФО били рекорды

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Кандидатуру Владимира Путина на Дальнем Востоке поддержали 86,61% избирателейКирилл Брага/РИА Новости Голосование на выборах президента 2024 года, проходивших с 15 по 17 марта, стало самым массовым в истории современной России — явка достигла 74,22%, преодолев установленный в 1996 году максимальный рубеж в 69,8%.

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