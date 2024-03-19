Были 8-ми, стали 4-ми: как выборы в ДФО били рекорды

Кандидатуру Владимира Путина на Дальнем Востоке поддержали 86,61% избирателейКирилл Брага/РИА Новости Голосование на выборах президента 2024 года, проходивших с 15 по 17 марта, стало самым массовым в истории современной России — явка достигла 74,22%, преодолев установленный в 1996 году максимальный рубеж в 69,8%.