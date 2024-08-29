Мирошник заявил, что ВСУ похищают мирных жителей Курской области

Есть данные о том, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) похищают мирных жителей Курской области и вывозят их в неизвестном направлении, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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