Правда или ложь: Михаил Галустян тайно женился?

Ходят слухи, что 46-летний Михаил Галустян не стал долго ходить в холостяках. О его разводе с женой отношений стало известно в прошлом году, а уже сейчас юморист отвёл в ЗАГС новую девушку – 36-летнюю Лилию Киосе.
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