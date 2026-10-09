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Царьград

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В Лобне задержали 30 нелегалов: 28 выдворят из России

В Лобне задержали 30 нелегалов: 28 выдворят из России

Полиция проверила торгово-складские комплексы Лобни в рамках операции «Нелегал-2026» и привлекла к ответственности 30 иностранцев за нарушение режима пребывания.

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