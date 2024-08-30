«А вот на Паулину всегда приятно смотреть»: Бондарчук поскандалила с хейтерами

Бывшей жене режиссера досталось от критиков. Светлана Бондарчук Социальные сетиСветлана и Федор Бондарчук развелись много лет назад и успели построить собственные семьи, однако бывшую жену режиссера до сих пор сравнивают с его нынешней супругой Паулиной Андреевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии