«А вот на Паулину всегда приятно смотреть»: Бондарчук поскандалила с хейтерами

Бывшей жене режиссера досталось от критиков. Светлана Бондарчук Социальные сетиСветлана и Федор Бондарчук развелись много лет назад и успели построить собственные семьи, однако бывшую жену режиссера до сих пор сравнивают с его нынешней супругой Паулиной Андреевой.