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МИД России призвал вернуться к формату "5+2" по Приднестровью

МИД России призвал вернуться к формату "5+2" по Приднестровью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны участники формата "5+2" (Приднестровье, Молдавия, ОБСЕ, Россия, Украина, США и Евросоюз) должны вернуться к переговорам по ситуации в Приднестровье, сообщает РИА "Новости".

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