МИД России призвал вернуться к формату "5+2" по Приднестровью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны участники формата "5+2" (Приднестровье, Молдавия, ОБСЕ, Россия, Украина, США и Евросоюз) должны вернуться к переговорам по ситуации в Приднестровье, сообщает РИА "Новости".