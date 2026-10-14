Для детей и тех, кто активно играет в дороге Компания Microsoft неожиданно представила игровой контроллер Xbox Nano Controller, который, как можно догадаться из названия, маленький.
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