Ваш браузер не поддерживает видео. Специалисты готовят их к зиме, городским службам предстоит провести чистку, разобрать и обслужить насосное оборудование, произвести ремонт и так называемую «консервацию фонтанов», чтобы они не пострадали во время заморозков.