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Сын Кулемина дебютировал за Канаду U18 на Кубке Глинки/Гретцки. Алекс родился, когда Николай выступал за «Торонто»

17-летний сын Николая Кулемина дебютировал за юниорскую сборную Канады на проходящем в Эдмонтоне Кубке Глинки / Гретцки.

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