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У Мамаева кургана в Волгограде появится туристический центр и подземный переход

У Мамаева кургана в Волгограде появится туристический центр и подземный переход

В последнее время россияне все чаще посещают город-герой с туристическими целями.фото: Иван Илюхин/ГлагоL--> У подножия Мамаева кургана в Волгограде создается современный информационно-туристический центр.

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