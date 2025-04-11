В Смоленске автоинспекторы и студенты железнодорожного колледжа провели совместную профилактическую акцию «Некуда спешить»

В Смоленске студенты ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, связанного с превышением скоростного режима.
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