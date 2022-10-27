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Снайпер отряда «Шторм» НМ ДНР рассказал о трофейной украинской винтовке UAR-10

Снайпер отряда «Шторм» НМ ДНР рассказал о трофейной украинской винтовке UAR-10

Снайпер разведывательного отряда «Шторм» Народной милиции ДНР сообщил о боевых качествах трофейной винтовки UAR-10 украинского производства.

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