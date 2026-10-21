Глава SpaceX и Tesla предложил ИИ-компаниям еженедельно проверять модели друг друга перед выпуском, чтобы выявлять опасные возможности искусственного интеллекта до их появления у пользователей Илон Маск заявил, что вероятность того, что человечество живёт внутри компьютерной симуляции, может составлять 50%.