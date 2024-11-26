В России могут снизить пенсионный коэффициент до 20 баллов

Группа депутатов ЛДПР планирует представить в Госдуме соответствующий законопроект Группа депутатов ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, планирует представить в Госдуме законопроект, который предлагает снизить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) с 30 до 20 баллов.
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