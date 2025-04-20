МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 522 подписчика

«Хватит ходить кругами — пора!»: украинский дипломат потребовал от ФРГ вооружить Украину до зубов 

«Хватит ходить кругами — пора!»: украинский дипломат потребовал от ФРГ вооружить Украину до зубов 

Заслуживший скандальную репутацию бывший посол Украины в ФРГ и ныне действующий постпред Украины в ООН Андрей Мельник опубликовал в немецком издании Die Welt открытое письмо к будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Дебил, чтобы вооружить Украину до зубов, надо это вооружение иметь!😱👈😜🤪
Ответить
16 час.
наверх