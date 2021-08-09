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Летевший из Омска в Москву самолет экстренно сел в Перми

Летевший из Омска в Москву самолет экстренно сел в Перми

Утром в понедельник, 9 августа, самолет рейса Омск – Москва совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино из-за плохого самочувствия одной из пассажирок воздушного судна.

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