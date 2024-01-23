Российский бизнес в 2024 году: тренды масштабирования

Одна из важных составляющих успешного функционирования любого бизнеса — масштабирование. Но почему большинство собственников бизнеса так боится идти в масштаб? Почему, зная все выгоды расширения бизнеса, предприниматели не решаются масштабироваться? В этой статье мы как раз поговорим об этом и развеим главный миф, который существует вокруг этой темы.