Медвежий угол
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Медвежий угол

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Маша Гессен рассстроена - она тоже стала уголовницей

Маша Гессен рассстроена - она тоже стала уголовницей

Сразу же, прямо сразу же! в первых строках своего письма сообщаю: те организации (ЛГБТ), к которым принадлежит небинарная Маша - в России запрещены на законодательном уровне.

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Комментарии
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m
mikmik
Нет, это я Миша, не называйте ЭТО моим именем, пожалуйста.
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А что парочка твикс с Галкиным ну просто семейка Адамс....
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М
Мария
Запасной &quot;муж&quot; Аллы Пугачёвой. В её коллекции мужей ещё такого чуда не было! К тому же Галкин устарел, потерял свежесть. Пора менять.
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