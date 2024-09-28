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Картаполов назвал удары вглубь РФ основанием для применения ЯО

Картаполов назвал удары вглубь РФ основанием для применения ЯО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что разрешение западными странами ударов по территории России Киеву является основанием для применения ядерного оружия Москвой, передает РИА Новости.

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