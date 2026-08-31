❗️⚡️Восстановление оперативных возможностей иранского ИСЗ «Khayaam-1» Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Khayaam-1» успешно завершил сложный цикл коррекции орбиты, достигнув расчетного апогея 492 км.
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