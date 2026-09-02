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Глава Минфина США обвинил Украину в росте мировых цен на энергоносители

Глава Минфина США обвинил Украину в росте мировых цен на энергоносители

Скотт Бессент возложил часть ответственности за мировой энергетический шок на Украину, заявив, что ее атаки на российские НПЗ напрямую толкают цены на топливо вверх, однако пообещал их скорое снижение после урегулирования конфликтов.

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