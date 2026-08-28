Почти 500 детей мигрантов пропали в Великобритании

Парламентский комитет по правам человека Великобритании обнародовал доклад, согласно которому 472 несовершеннолетних мигранта, размещённых в государственных отелях для просителей убежища, исчезли в 2023 году.
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