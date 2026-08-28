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Почти 500 детей мигрантов пропали в Великобритании

Пар­ла­мент­ский коми­тет по пра­вам чело­ве­ка Вели­ко­бри­та­нии обна­ро­до­вал доклад, соглас­но кото­ро­му 472 несо­вер­шен­но­лет­них мигран­та, раз­ме­щён­ных в госу­дар­ствен­ных оте­лях для про­си­те­лей убе­жи­ща, исчез­ли в 2023 году.

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