Влияние завтрака на учебную успеваемость детей в Пензенской области

Связь между питанием и успеваемостью школьников подтверждена научными исследованиями. Врач по медицинской профилактике Яна Шрамко отметила, что мозг ребёнка потребляет до 20% всей энергии организма, при этом не способен запасать глюкозу про запас, что требует регулярного поступления качественного питания.