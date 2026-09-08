Влияние завтрака на учебную успеваемость детей в Пензенской области

Связь между питанием и успеваемостью школьников подтверждена научными исследованиями. Врач по медицинской профилактике Яна Шрамко отметила, что мозг ребёнка потребляет до 20% всей энергии организма, при этом не способен запасать глюкозу про запас, что требует регулярного поступления качественного питания.
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