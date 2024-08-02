РГ: Украина изготовила деревянные F-16 в натуральную величину

На Украине обнаружили полноразмерные деревянные макеты истребителей F-16В Сети появились фотографии полноразмерных макетов истребителей F-16 Fighting Falcon, выполненных предположительно из фанеры в натуральную величину, пишет «Российская газета».
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