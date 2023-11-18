Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы в WADA

Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы в WADA

Как сообщают представители Всемирного антидопингового агентства, Россия и Белоруссия не сделали обязательные взносы в WADA за 2023 год.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Сначала пусть руководство ВАДА слезет со своих стандартов и уберет спортсменов-трансгендеров в отдельную категорию спортивных дисциплин. Вот тогда подумаем а стоит ли платить кондомам использованным.
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22 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ну дык мы и не участвуем мы отменяем ВАДА как не справившуюся с порученной ей миссией.
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21 час.
Людмила Фирстова
Олег Тимофеев, опять написали полную чушь, мы не можем отменить эту организацию, от слова совсем...
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20 час.

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