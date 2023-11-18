Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы в WADA

Дмитрий Гурин Сначала пусть руководство ВАДА слезет со своих стандартов и уберет спортсменов-трансгендеров в отдельную категорию спортивных дисциплин. Вот тогда подумаем а стоит ли платить кондомам использованным.

ОТ Олег Тимофеев Ну дык мы и не участвуем мы отменяем ВАДА как не справившуюся с порученной ей миссией.