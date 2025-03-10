Войдет в учебники по истории России: Алаудинов назвал историческим «бросок через трубу» в Судже

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов прокомментировал операцию по заходу российских штурмовиков в город Суджа Курской области по пустой подземной трубе магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которой российский газ поставлялся через Украину в Европу.