Ассоциация НОМ: грубых нарушений на второй день выборов в Госдуму не выявлено

Во время второго дня выборов в Госдуму в столице не было грубых и массовых нарушений, который могли бы повлиять на волеизъявление граждан, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.
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