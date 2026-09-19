Ассоциация НОМ: грубых нарушений на второй день выборов в Госдуму не выявлено

Во время второго дня выборов в Госдуму в столице не было грубых и массовых нарушений, который могли бы повлиять на волеизъявление граждан, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.