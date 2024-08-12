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Триатлонистка пожаловалась на колючки в Сене

Триатлонистка пожаловалась на колючки в Сене

Оказалось, что обилие кишечной палочки было не единственной проблемой реки Сена на Олимпиаде. Триатлонистка Осеан Кассиньоль заявила, что в воде было много колючих растений, об которые большинство спортсменов изрезали себе руки.

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