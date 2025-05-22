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Китай

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Внешняя торговля Китая сохраняет устойчивый рост, несмотря на тарифные барьеры -- МИД КНР

Пекин, 21 мая /Синьхуа/ -- Внешняя торговля Китая сохраняет устойчивый рост, несмотря на высокие тарифные барьеры, что свидетельствует о полной готовности, способности и уверенности Китая при противостоянии различным рискам и вызовам.

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