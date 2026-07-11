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Япония испытала прототип многоразовой ракеты RV–X

Япония испытала прототип многоразовой ракеты RV–X

Японское космическое агентство (JAXA) провело в субботу испытания прототипа многоразовой ракеты в префектуре Акита на северо-востоке страны, что открывает путь к снижению стоимости будущих космических запусков, сообщает 11 июля японское деловое агентство Kyodo News.

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