Хинштейн выразил соболезнования дочери Григорьева, погибшего в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн позвонил дочери пенсионера Александра Григорьева, тело которого российские военнослужащие обнаружили при зачистке Гоголевки Суджанского района, и выразил соболезнования от каждого жителя региона.
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