«Ъ»: крупнейшее в России производство ПВХ изъято в доход государства

Активы АО «Саянскхимпласт», которое является одним из ведущих производителей поливинилхлорида в России и оценивается более чем в 92 миллиарда рублей, были переданы в государственную собственность по решению Хамовнического районного суда города Москвы.
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