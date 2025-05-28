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«Ъ»: крупнейшее в России производство ПВХ изъято в доход государства

«Ъ»: крупнейшее в России производство ПВХ изъято в доход государства

Активы АО «Саянскхимпласт», которое является одним из ведущих производителей поливинилхлорида в России и оценивается более чем в 92 миллиарда рублей, были переданы в государственную собственность по решению Хамовнического районного суда города Москвы.

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