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«Переворот НАТО»: Францию призвали к выходу из блока после данных о «Северных потоках»

«Переворот НАТО»: Францию призвали к выходу из блока после данных о «Северных потоках»

Франция должна выйти из Североатлантического альянса после того, как стали известны новые сведения о причастности Украины и президента* этой страны Владимира Зеленского к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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