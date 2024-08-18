Франция должна выйти из Североатлантического альянса после того, как стали известны новые сведения о причастности Украины и президента* этой страны Владимира Зеленского к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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