Юрий Селиванов: И опыт, сын ошибок трудных

Российские авиаконструкторы получили уникальный шанс выстроить свой новый боевой самолет, полностью избавленный от «родовых травм» его американского предшественника Главное конкурентное преимущество новейшего российского однодвигательного истребителя, помимо заложенных в его философию относительной простоты и сравнительно небольшой стоимости, состоит в том, что он рождается в то время, когда все основные дефекты, просчеты и конструктивные провалы, допущенные при разработке его концептуального предшественника – американского истребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II, уже «всплыли на поверхность» и могут быть учтены при создании отечественной машины.