Депутат ГД Башанкаев рассказал об изменениях в медпомощи на ближайшие два года

В рамках стартовавшего в 2025 году национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» российские власти намерены реализовать комплекс мер для повышения средней продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году.
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