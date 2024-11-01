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Гороскоп

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Ignio.com Дева. Еженедельный автомобильный гороскоп за 4 - 10 ноября

Ближе к концу недели манера поведения вашего автомобиля может значительно ухудшиться. Звезды утверждают, что вам стоит воспринять данное обстоятельство как намек на то, что машиной стоит всерьез заняться.

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