Вагенкнехт назвала санкции против России программой стимулирования экономики США

Кандидат на пост канцлера Германии Сара Вагенкнехт, выступая на федеральном съезде партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» в Бонне, выразила мнение, что антироссийские санкции являются программой стимулирования экономики США.