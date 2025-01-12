Кандидат на пост канцлера Германии Сара Вагенкнехт, выступая на федеральном съезде партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» в Бонне, выразила мнение, что антироссийские санкции являются программой стимулирования экономики США.
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