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Вагенкнехт назвала санкции против России программой стимулирования экономики США

Вагенкнехт назвала санкции против России программой стимулирования экономики США

Кандидат на пост канцлера Германии Сара Вагенкнехт, выступая на федеральном съезде партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» в Бонне, выразила мнение, что антироссийские санкции являются программой стимулирования экономики США.

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