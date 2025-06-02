Гусев: В Воронежской области за ночь уничтожили более 15 беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России В ночь на 2 июня системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили более 15 беспилотников Вооружённых сил Украины в трёх районах Воронежской области.
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